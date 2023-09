Giorgia Meloni, la sinistra impazzisce per una pizza: un caso negli Usa

21 settembre 2023 a

Giorgia Meloni ha deciso di non partecipare al tradizionale evento organizzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, padrone di casa nella settimana di alto livello dell’Assemblea generale dell’Onu, che ha richiamato leader al Metropolitan Museum of Art. Ed è andata in pizzeria - un locale italiano frequentato da registi, calciatori e artisti italiani, "Ribalta", vicino a Union Square - con la figlia Ginevra e il suo staff. Hanno ordinato uno spaghettone al pomodoro napoletano per la premier e pizza per i suoi collaboratori. La presidente del Consiglio ha poi spiegato che non c'era nessuna necessità di mettersi in coda per l'ennesima photo oppurtunity con Biden ma la sinistra è insorta comunque.

A partire da Matteo Renzi, ospite ieri sera 20 settembre di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, ha detto che "ha sbagliato a non andare al ricevimento del presidente degli Stati Uniti", "sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia".

E anche la stampa di sinistra si è scatenata. "In pizzeria invece che da Biden. Il forfait della premier a New York", titola La Repubblica. E nel sommario: "Disertato il ricevimento organizzato dal presidente Usa per una cena con la figlia e lo staff". Quindi ecco il titolo de La Stampa: "Niente cena di gala con Biden al Metropolitan, la premier va in pizzeria con la figlia Ginevra".