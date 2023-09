Mario Sechi smaschera il "Bonaccia" da Zelig che scorda gli alluvionati

22 settembre 2023 a

La doppia morale del governatore Pd dell'Emilia Romagna. Stefano Bonaccini accusa Meloni di ritardi per il disastro di maggio, ma i rimborsi del 2019 arriveranno solo nel 2025. Per colpa del Pd. Mario Sechi svela il solito gioco sporco della sinistra: quando le cose non vanno, è sempre colpa degli altri. Le polemiche per i fondi all'Emilia Romagna sono diventate lo strumento preferito di Bonaccini per attaccare il governo. Ma a quanto pare il governatore dem ha la memoria corta. E ormai la sua strategia è chiara: attaccare la Meloni per sbarazzarsi della Schlein. Anche la maschera di Bonaccini è caduta, gli è bastata un'alluvione.