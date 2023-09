Sondaggi-Pregliasco, "non vedo molti spazi": Pd alla frutta

22 settembre 2023 a

L'opposizione non riesce nell'intento di screditare la maggioranza, neppure attraverso l'emergenza migranti. Lo conferma un sondaggio realizzato da Lorenzo Pregliasco. Il direttore di YouTrend, ospite della puntata di venerdì 22 settembre di Omnibus, su La7, ha commentato numeri da far rabbrividire il Pd. Si tratta del sondaggio di Emg per cui il 55 per cento degli italiani percepiscono gli immigrati come "un peso", solo il 31 per cento come "una risorsa" mentre il 14 per cento non sa o non risponde. Ecco allora che, tornando al sostegno a Giorgia Meloni, il sondaggista spiega che coloro che tra gli elettori di centrodestra "possono essere delusi sulla gestione dei migranti vorrebbero politiche più restrittive". Eppure, ha detto chiaro e tondo, "non mi aspetto che questi elettori possano guardare con interesse a sinistra o al Movimento 5 Stelle".



Per Pregliasco "è un elettorato che casomai potrebbe essere tentato dall'astensione, ma come detto sull’immigrazione chiede misure restrittive" e continuerà a "guardare a destra. Non vedo molti spazi". Non solo, perché il consenso del premier e delle forze di maggioranza "si vede dai sondaggi sui partiti", con Fratelli d'Italia e il centrodestra sempre avanti rispetto agli avversari.

D'altronde, la prima Supermedia dell'autunno - basata su ben 12 rilevazioni da parte di 8 diversi istituti - vede FdI ancora saldamente primo partito, con il 28,7 per cento, mentre il Pd fa registrare per la terza settimana consecutiva un dato inferiore al 20. Confermati anche un M5s sopra l'asticella del 16 e un trend in discesa per FI, sotto il 7 per la prima volta da maggio.