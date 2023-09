Matteo Renzi, "allora viva la fuga": chi caccia in tempo reale

22 settembre 2023 a

Le parole di Ettore Rosato sono come un terremoto, seppur già preannunciato. Sulla possibile fuoriuscita dell'ex presidente di Italia Viva si era già parlato a lungo. Ma ieri, nella conferenza tenuta da Matteo Renzi in Sala della stampa estera, si è consumato il vero strappo. Durante la presentazione dei nuovi membri del partito (Isabella De Monte, Anita Pili e Arianna Viscogliosi) l'ex premier ha messo le mani avanti. Renzi ha infatti parlato delle recenti affermazioni sulla presunta diaspora dal suo partito, tirando in ballo proprio Rosato.



"Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate sui giornali. Io ho detto che Italia Viva è un partito con le porte aperte, sia per chi vuole andare sia per chi vuole venire. Oggi abbiamo più parlamentari di quando abbiamo iniziato. Leggo di gente in fuga, di Italia viva in crisi... Se la gente in fuga vuol dire più consiglieri regionali, più parlamentari e presenze più forte sul territorio allora viva la fuga". Insomma, l'addio di Rosato viene dato per assodato.

E così, l'(ex) esponente di Iv non ha mancato di dire la sua. A maggior ragione perché ancora non ha formalizzato l'uscita. "Matteo ha detto nella conferenza stampa che sono fuori dal partito, quando ancora io non ho formalizzato niente. In questo modo, praticamente, vuol far vedere che mi caccia da Italia Viva". Quale sia il futuro di Rosato non è dato sapersi. Dopo rumors che lo vedevano passare alla Lega, torna a far discutere l'intesa con Carlo Calenda. Il sospetto è che l'ex vicepresidente della Camera passi ad Azione, percorrendo i passi di Bonetti, andata via da Iv due settimane fa. "Ora è chiaro a tutti che Renzi caccia chi non è d’accordo con lui", ha concluso senza mezzi termini Rosato, smentendo le voci che lo avvicinavano a Forza Italia e Lega.