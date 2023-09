Nicola Porro zittisce Renzi e sinistra: "La pizza della Meloni? Perché deve rompersi le pa***"

21 settembre 2023 a

Ha fatto discutere la decisione del premier, Giorgia Meloni, di disertare il tradizionale appuntamento al Metropolitan Musem of Art organizzato dal presidente statunitense Joe Biden. O meglio: la circostanza si è trasformata in occasione buona per il consueto tiro a bersaglio della sinistra. Meloni ha preferito trascorrere la serata in pizzeria con la figlia e il suo staff e tanto è bastato a scatenare il linciaggio mediatico. "Meloni ha sbagliato a non andare al ricevimento del presidente Biden - spiega Matteo Renzi ai microfoni di Stasera Italia - Sarebbe stata buona creanza rimandare la pizza con la figlia”. E oltre a Renzi, altre voci da sinistra

Ma Nicola Porro non ci sta. Nel suo quotidiano appuntamento con la Zuppa di Porro, commenta l'inutile polverone mediatico che è stato sollevato dai soliti noti: "Questa polemica sulla pizza della Meloni - spiega il conduttore di Quarta Repubblica - mi sembra davvero incredibile. Fate polemica su tutto, ma prendiamo le cose serie. Certo che la Meloni ha tutto il diritto di andare a cena con il suo entourage e - aggiunge Porro -, non andare a rompersi le palle con la cena di gala di 2500 persone. E chi se ne frega!".

In ogni caso, come ricorda lo stesso Porro, la presidente del Consiglio ha già incontrato più volte Biden nei mesi scorsi. Come in occasione del G20 ospitato dall'India. O, ancora, quando la stessa Meloni ha fatto visita al presidente statunitense alla Casa Bianca.