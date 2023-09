Elly Schlein stroncata dal sindaco Pd: "Parla come mangi!"

25 settembre 2023 a

a

a

"Per ritrovare la sua gente, il Pd deve parlare chiaro": l'avvertimento arriva dal sindaco dem di Mesagne, in provincia di Brindisi, Toni Matarrelli. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il primo cittadino ha deciso di fare una forte autocritica: "Noi a volte parliamo per la gioia di essere fraintesi. Tutti noi di sinistra dobbiamo parlare come mangiamo. C’è un vizio collettivo non so per quale motivo ma quando siamo in pubblico iniziamo a parlare a prescindere dalle posizioni di rilevo e dalla gerarchia, in un modo così orribile immaginando forse che la parola non abbia sentimento, non abbia cuore”.

"Facciamo a gara a chi è più stro**o col vocabolario. Usiamo un linguaggio incomprensibile - ha continuato Matarrelli - tirando così un pugno in faccia a chi ci ascolta, ci mettiamo lontano da coloro da cui vorremmo il voto”. Infine, il primo cittadino ha lanciato una stoccata alla leader del Pd Elly Schlein: "La sinistra inizi col mostrarsi amica dei cittadini, a farli parlare e ad andare nei bar. Il nostro problema è di stabilire una connessione e, se mi è permesso, una riflessione la farei sul fatto che i partiti a livello locale scompaiono, si azzerano". Il messaggio per la Schlein, insomma, è chiaro: è ora di parlare come si mangia per entrare di nuovo in contatto con gli elettori.