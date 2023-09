Elly Schlein, Federico Rampini stronca la settimana corta: "Un disastro"

25 settembre 2023 a

"La settimana corta non funziona". Con poche parole Federico Rampini boccia la proposta di Elly Schlein di rivedere l'orario lavorativo, spalmato non più su cinque ma su quattro giorni. In collegamento con Stasera Italia nella puntata di domenica 24 settembre su Rete 4, il giornalista porta ad esempio vari casi: "Mi ricordo Bertinotti con le 36 ore sul modello francese che fecero cadere il governo Prodi". Rampini riporta quanto teorizzava Parigi, ossia "la settimana molto corta per aumentare l'occupazione". Il risultato? "Un disastro".

Il motivo per la firma del Corriere della Sera è chiaro: "L'idea del lavorare meno, lavorare tutti è un'idea che nasce da una visione pauperistica dell'economia in cui dobbiamo amministrare il poco, la scarsità. Non è così, più lavoriamo tutti, più c'è lavoro per tutti gli altri". Ma i consigli del giornalista non si limitano a questo. Lanciando un chiaro messaggio al governo, Rampini avverte: "È ora che l'Italia riesca a capovolgere l'Africa in un'opportunità. Questo si lega molto al tema dell'economia, perché le difficoltà economiche italiane sono legate molto a quel modello tedesco che era troppo rivolto a Oriente".

La riprova? "La Germania è entrata in crisi, perché il suo secondo miracolo economico aveva due ingredienti fondamentali: gas russo a buon mercato che abbassava i costi di produzione dell'industria tedesca e mercato cinese spalancato alle esportazioni tedesche. Quel mondo lì non esiste più, la Germania è entrata in una crisi esistenziale e una crisi dell'economia tedesca inevitabilmente si ripercuote sull'Italia perché le regioni più forti del nostro Paese sono legate alla Germania".