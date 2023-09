Dl Energia, via libera del governo: bollette e bonus benzina, ecco tutte le misure

25 settembre 2023 a

a

a

Il decreto energia ottiene il via libera del governo: sul piatto risorse per 1,3 miliardi. Le misure approvate riguardano principalmente le bollette, il cosiddetto bonus benzina e la sanatoria sugli scontrini. In merito al primo punto, come si legge su Repubblica, si è deciso di azzerare anche per il quarto trimestre gli oneri generali del gas con l’Iva agevolata al 5%. In particolare, sul bonus riscaldamento, il provvedimento prevede l'introduzione di un “contributo straordinario per il quarto trimestre ai titolari del bonus sociale elettrico". Tale contributo, riconosciuto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, sarà "crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste" per il bonus sociale.

Per quanto riguarda il capitolo scontrini, invece, sarebbe passata, seppur in versione modificata, la sanatoria. Mentre sarebbe saltata la proroga per mettersi in regola sulle cripto-attività. Nella bozza del dl, in particolare, si legge che le violazioni su scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. Dunque, i contribuenti che dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 2023 abbiano commesso una o più violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi potranno rimuoverle mediante il ravvedimento operoso, il cui perfezionamento deve avvenire entro il 15 dicembre 2023. Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento dell’imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione in misura ridotta. Stando a fonti della maggioranza, questa misura “scongiura la chiusura di 50mila esercizi”.

Bollette luce e gas, un aiuto da 5 miliardi: bonus, Iva e oneri, ecco il nuovo Decreto

Infine, il bonus carburanti per le fasce deboli verrà caricato sulla social card “Dedicata a te”. L’ammontare del contributo sarà stabilito entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ma è probabile che si aggiri attorno agli 80 euro. E ancora, tra le altre misure approvate, l’intervento che estende la garanzia pubblica Consap sui mutui degli under 36 che comprano la prima casa è stato "prorogato al 31 dicembre 2023".