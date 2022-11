Gori, schiaffo al Pd: "Meloni ha fatto bene, invece la sedicente sinistra..."

12 novembre 2022 a

a

a

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, del Pd, si schiera dalla parte del governo Meloni e le suona al suo partito. "Giusta la decisione di contenere il Superbonus", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "La vecchia misura è costata un’enormità (60 miliardi, 38 di buco per lo Stato) a beneficio di pochi, e causato truffe e inflazione", prosegue. Quindi lancia una bordata ai suoi colleghi dem ed evidentemente al suo segretario Enrico Letta: "Fa incavolare che a cambiare sia il governo di destra, con la sedicente sinistra sulle barricate".

Il governo infatti ha rivisto e corretto il superbonus. "Non si è mai vista nella storia una misura che costasse così tanto a beneficio di così pochi: la decisione è che la misura continua solo a beneficio di chi non può permettersi da solo la ristrutturazione. È una scelta selettiva e politica: si parte da oggi, non c'è nessuna retroattività ma cerchiamo di salvaguardare le condizioni della finanza pubblica", ha spiegato ieri in conferenza stampa dopo il Cdm Giancarlo Giorgetti. Uno dei problemi individuati e affrontati nel nuovo dl aiuti approvato dal Cdm "è stato la cessione dei crediti: ci sono aziende che non riescono più a cederlo, Giorgetti ha lavorato per una soluzione perché è un tema molto sentito. Questo tema era necessario da affrontare nel minore tempo possibile ecco perché lo abbiamo messo nel decreto energia e non nella legge di bilancio", ha aggiunto la Meloni.