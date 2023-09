Immigrazione, Meloni scrive a Scholz: "Risponderemo", quando il faccia a faccia

25 settembre 2023 a

Giorgia Meloni ha inviato una lettera al cancelliere Olaf Scholz riguardo al delicato tema dell’immigrazione. “Ho appreso con stupore - ha scritto la presidente del Consiglio - che il tuo governo avrebbe deciso di sostenere con fondi rilevanti organizzazioni non governative impegnate nell’accoglienza ai migranti irregolari sul territorio italiano e in salvataggi nel Mare Mediterraneo”.

La Meloni ha dato appuntamento a Scholz per un confronto di persona a margine del Consiglio europeo, previsto a Granada il prossimo 5 e 6 ottobre. “Mi auguro che gli esatti contorni di queste iniziative del tuo governo potranno essere meglio chiariti”, ha chiosato la premier. “Possiamo confermare la ricezione della lettera della presidente del Consiglio italiano, la lettera riceverà una risposta”, ha riferito a LaPresse un portavoce dell’esecutivo tedesco. In merito al soccorso civile in mare il portavoce ha fatto riferimento alle dichiarazioni del ministero degli Esteri tedesco: “Il governo federale sta attualmente implementando il sostegno finanziario stabilito dal Bundestag, che è destinato a sostenere sia il salvataggio civile in mare che i progetti a terra per le persone salvate in mare in difficoltà”.

“Questa decisione del Bundestag - ha aggiunto il portavoce - è stata presa qualche tempo fa. I nostri partner italiani ne erano già stati informati in quel momento. C’è voluto del tempo prima che venissero selezionate le varie organizzazioni non governative meritevoli di finanziamento. Ciò è ora accaduto e i finanziamenti stanno arrivando di conseguenza. Non penso - ha chiosato - che sia una sorpresa per nessuno di noi”.