Spread, la balla di "Repubblica" e "Stampa" per infangare il governo

27 settembre 2023 a

a

a

Sandro Iacometti smaschera il gioco sporco di Repubblica e Stampa sullo spread. Numeri e cifre usate in modo improprio per mettere nel mirino il governo Meloni. Pur di alimentare il panico tra gli investitori, sperando che i mercati diano la spallata al governo, i giornali progressisti degli Agnelli gonfiano i dati sull’andamento dei Btp. In realtà il Paese, malgrado la bufera mondiale, sta tenendo duro