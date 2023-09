Forza Italia, "assalto" al M5s: ecco chi passa con gli azzurrio

28 settembre 2023 a

Antonio Tajani in pressing sul Movimento 5 Stelle? Stando a quanto riportato dal Fatto Quotidiano, il ministro degli Esteri nonché vicepremier e reggente di Forza Italia, starebbe puntando a reclutare quanti più grillini possibile in vista delle Europee e del congresso di partito. Nei giorni scorsi gli azzurri hanno accolto tra le loro fila due consiglieri municipali romani del Movimento, Alessandro Galletti e Matteo Bruno. Insieme a loro anche un’eletta di Azione, Caterina Benetti.

Questo passaggio, però, pare fosse atteso tra i pentastellati, dal momento che Galletti e Bruno collaborano da tempo con altri due ex grillini, ovvero i consiglieri regionali Roberta Della Casa e Marco Colarossi, passati a Forza Italia a inizio settembre, quando ad accoglierli fu Tajani in persona, che disse: "C’è una parte di eletti ed elettori del Movimento che non condivide scelte che non sono più quelle originarie del M5s". Aggiungendo: "Non li cerchiamo mica noi, vengono loro”.

Secondo il Fatto, però, sarebbe in corso un vero e proprio corteggiamento da parte degli azzurri. E perché mai i forzisti andrebbero in cerca di grillini? Perché questi ultimi "hanno un ventre molle con il cuore a destra, che non tollera il sinistrismo del M5S contiano", si legge sul quotidiano di Marco Travaglio. Ma non solo. Perché di mezzo ci sarebbe anche la regola dei due mandati, che il leader Giuseppe Conte non vorrebbe toccare. Questo spiegherebbe, per esempio, il passaggio a Forza Italia dell'ex sottosegretario Giancarlo Cancelleri e l'assalto all’europarlamentare al secondo mandato Fabio Massimo Castaldo, che a luglio Repubblica descriveva come prossimo al trasloco. All'epoca Castaldo smentì subito con una nota molto dura, ma i forzisti non avrebbero mai smesso di provarci.