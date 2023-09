Giorgia Meloni, veleno-Der Spiegel: "La maschera è caduta"

27 settembre 2023 a

Nervosismo in Germania dopo il bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron sul tema dell'immigrazione e dopo il diverbio a distanza tra Roma e Berlino per la decisione del cancelliere Scholz di dare fondi alle Ong che operano sul territorio italiano. Un segnale di fastidio è arrivato, ad esempio, dal sito di informazione tedesco Der Spiegel. Che, in un articolo dal titolo "Meloni per come è veramente", attacca la premier italiana. In particolare, scrive che "è tornata alle sue ricette di destra" ma che "non ha una ricetta convincente" per la crisi migratoria e che con il suo "populismo" sta "rovinando la reputazione che si è guadagnata negli ultimi mesi" danneggiando "se stessa, l’Italia e l’Europa".

Secondo Der Spiegel, "la leader di Fratelli d’Italia cambia rotta. Le vecchie ricette della destra stanno sostituendo le politiche relativamente moderate dei primi mesi. E queste includono anche l'incolpare partner come la Germania" per l’emergenza migranti. "La Meloni - si legge ancora nell'articolo - progetta nuovi centri di espulsione, anche se quelli attuali non sono al completo. Draghi ha avuto più successo in materia di rimpatri".

Nonostante questo, Der Spiegel specifica che il primo anno di lavoro di Meloni è stato tutto sommato positivo: "Ha perseguito politiche sorprendentemente pragmatiche. Ha fermato le polemiche contro l’Ue. Ha condotto un’intensa diplomazia africana. Ha cercato la vicinanza del capo della Commissione europea Ursula von der Leyen, del presidente francese Emmanuel Macron e di Olaf Scholz. Il compromesso sull’asilo dell’Ue di giugno è stato un successo negoziale per il suo Paese". Secondo il settimanale, però, ora "Meloni si scaglia improvvisamente contro l’Ue, la attacca e la provoca... Dopo la sua apparente metamorfosi in una statista responsabile, la maschera è caduta: la populista di destra di prima è tornata".