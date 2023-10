Paragone sgancia la bomba: ecco il piano della Germania per rovinare l'Italia

01 ottobre 2023 a

La Germania gioca sporco. Gianluigi Paragone non ha dubbi e su Libero svela le mosse di Berlino in vista del voto delle Europee del 2024. Un voto importante per il cancelliere Scholz, socialdemocratico e stretto nella morsa dei Verdi. I calcoli elettorali lo inducono a mettere sul campo una strategia chiara: farsi bello con l'accoglienza a spese dell'Italia. Una trappola pericolosa che potrebbe diventare un boomerang.