Ettore Rosato, "ho sentito amici che faranno le loro scelte": Renzi trema

Italia Viva perde pezzi. A mollare è Ettore Rosato, uno dei big del Pd renziano che ha poi seguito l'ex premier nella sua nuova avventura politica. Adesso però è il momento dell'addio, di una nuova avventura per Rosato che ha deciso di lasciare Italia Viva nel momento in cui il Terzo Polo è andato in frantumi. "Sì. Vado via e per motivi politici, non personali. Lo sa bene anche Matteo, che ho incontrato la scorsa settimana e poi di nuovo questa", afferma in un'intervista a Repubblica.



Poi la stoccata, pesante: "Una mia decisione. Renzi se lo aspettava e in una conferenza stampa, a poche ore da un incontro tra noi già programmato, mi ha dichiarato già fuori. Non so perchè l’abbia fatto, ma ormai è passato". "Ho assistito - osserva ancora, sempre a proposito di Renzi - a una conferenza stampa in cui da solo ha lanciato il Centro. Il contrario di quello che si dovrebbe fare se si vuole costruire uno spazio ampio e partecipato. E poi stare al centro non è bacchettare tutti a destra e a sinistra continuamente, ma provare a cucire e a trovare soluzioni di mediazione. È la cultura dei cattolici popolari che lo insegna".

Poi parla del leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "Apprezzo davvero il lavoro di Tajani, ma intendo restare all’opposizione e nelle file del Terzo polo". Ma non prenderà la tessera di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda: "Non mi iscrivo ad Azione, continuo l’esperienza del nostro gruppo, lavorando per portare a termine l’impegno elettorale. Naturalmente mi confronterò con Calenda e con Bonetti, come durante il tempo della federazione". Infine una frase che suona come una minaccia per Renzi: "Non sono impegnato in campagne acquisti ma tanti amici mi hanno scritto in questi giorni. Faranno le loro scelte".