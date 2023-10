Spread, Giorgia Meloni? Perché ha fatto bene a intervenire

02 ottobre 2023 a

La "questione-spread" anima il dibattito politico. È stata sufficiente una fiammata del differenziale tra Btp e Bund tedesco perché il solito "circo rosso" iniziasse a soffiare sul fuoco, a parlare di governi tecnici, di caduta di Giorgia Meloni. Il tutto in barba, per esempio, al fatto che sullo spread si registrarono tensioni ben peggiori al tempo di Mario Draghi premier, eppure nessuno ebbe alcunché da eccepire. Il premier, come è noto, ha apertamente parlato della questione, con un attacco frontale ai "gufi" dello spread: "La sinistra ha già la lista dei ministri pronta", ha commentato Meloni con ironia tagliante. Giusto? Sbagliato? A favore dell'intervento del premier si schiera Pietro Senaldi, con un commento su Libero di oggi, lunedì 2 ottobre. Quelle voci, lasciate correre, agitano i mercati: Meloni ha fatto bene a intervenire subito. Berlusconi nel 2011 non lo fece, sappiamo come è andata a finire.

