Michele Emiliano, la stoccata al Pd: "Spero che Meloni duri, dem al governo senza voti?"

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, fa infuriare la sinistra. Dopo le voci e le tante balle sull'arrivo di un governo tecnico, l'esponente dem tifa perché la Meloni resti a lungo a palazzo Chigi. A margine dei lavori della Festa delle Regioni in corso a Torino, Emiliano ha usato parole per descrivere la situazione politica che di certo non piaceranno dalle parti del Nazareno: "Il governo dura? Non lo so e non saprei cosa augurarmi.

Da un lato deve durare un pò, altrimenti il Pd va in soccorso e fa la parte di chi governa senza aver vinto le elezioni". Poi Emiliano fa un'analisi più approfondita e mette in guardia il Pd da manovre di palazzo a cui il partito del Nazareno è abituato da tempo. Entrare a palazzo Chigi senza passare dal voto è diventata la specialità dei dem e qualcuno, da qualche parte, sogna di poterlo fare ancora.

Ma non fa i conti con l'oste. Così Emiliano mette in chiaro un aspetto non secondario: "È bene quindi che governino - aggiunge - in modo tale che tutti poi si facciano un giudizio complessivo. I rischi sono altissimi, perchè parliamo di cose talmente delicate che se le cose dovessero andar male andrebbero male anche per l’opposizione e non solo per la maggioranza". Insomma il pizzino alla Schlein è arrivato. E forse anche a Gentiloni che da qualche tempo sogna di sedersi di nuovo sulla poltrona di governo senza sottoporsi al giudizio degli elettori.