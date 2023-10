Sondaggio Mentana, vola Fdi e giù il Pd: schiaffo alla sinistra in toga

02 ottobre 2023 a

Il sondaggio di Swg realizzato per il TgLa7 di Enrico Mentana non può mai mancare di lunedì. Nonostante il governo di Giorgia Meloni sia sotto attacco, tra i gufi che tifano per la crisi finanziaria con l’obiettivo di affidarsi a un esecutivo tecnico e la giudice di Catania che ha dichiarato illegittimo il decreto immigrazione, i sondaggi continuano a essere favorevoli a Fratelli d’Italia. Il partito della premier ha infatti guadagnato uno 0,4 negli ultimi sette giorni ed è salito al 29,1%, allargando la forbice che lo divide dal Pd.

Neanche con l’aiuto delle toghe i dem riescono ad avvicinarsi a Fdi, almeno nelle intenzioni di voto. Il partito di Elly Schlein è sceso al 19,5% (-0,3) ma resta comunque la seconda forza politica del paese, dato che il Movimento 5 Stelle si è ormai arenato da mesi. L’effetto della leadership di Giuseppe Conte è svanito da un pezzo, come si evince dal 16,7% dei grillini, che in una settimana hanno perso lo 0,2. Non va tanto meglio alla Lega, che soltanto sette giorni fa aveva rivisto la doppia cifra: una soglia psicologica preziosa, ma adesso il partito di Matteo Salvini è tornato al 9,8% (-0,3).

Forza Italia continua a rimanere al 6,5%, mentre le forze politiche minori fanno registrare movimenti poco rilevanti. Azione è dato al 3,9% (+0,1), l’alleanza Verdi-Sinistra al 3,4% (+0,2), +Europa al 2,6% (stabile), Italia Viva al 2,4% (-0,3), Per l’Italia con Paragone all’1,8% (+0,2) e Unione Popolare all’1,5% (-0,1). Ovviamente non va dimenticato che il vero primo partito italiano è quello dell’astensione: il 39% degli intervistati ha preferito non esprimersi, rappresentando quindi un potenziale bacino di voti enorme.