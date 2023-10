Marta Fascina, la frase sibillina di Barelli: "Se non torna, avrà fatto altre scelte"

03 ottobre 2023 a

Si moltiplicano gli appelli a Marta Fascina. In Forza Italia chiedono tutti che la quasi moglie di Silvio Berlusconi torni al lavoro. Lo aveva fatto Paolo, fratello del fu Cavaliere, e ora è Paolo Barelli a richiamarla all'ordine. D'altronde è dalla morte del fondatore del partito, il 12 giugno scorso, che Fascina non si fa vedere né in Parlamento e nemmeno in occasione delle iniziative di partito. La deputata azzurra non ha partecipato neppure ai lavori del "B-day" tenutosi a Paestum. Così il presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera parla schietto: " Noi riteniamo che debba tornare, però è un fatto del tutto personale. Se non torna in Parlamento significa che avrà fatto altre scelte. Noi l’aspettiamo".

Più tollerante Maria Elisabetta Casellati: "Ognuno deve prendere le decisioni che piu' sente. Quindi, a Marta Fascina direi che deve decidere come vuole. Nessuno può imporre a nessuno un comportamento. Se oggi Marta Fascina non si sente, perche' ancora non e' pronta ad affrontare un pubblico e un convegno, bisogna rispettare quella che e' la sua idea. Del resto, la liberta' e' stato uno dei mantra di Berlusconi, essere liberi di agire come si crede, da un punto di vista personale e anche istituzionale".

Quei "quattro giorni" di Marina Berlusconi e Marta Fascina: eredità-Cav, il retroscena

Nel giorno della kermesse dei giovani di Forza Italia a Gaeta, anche questa disertata dalla compagna di Berlusconi, Fascina ha voluto spiegare le sue motivazioni. "Cari amici, giovani forzisti, giovani berlusconiani, avrei voluto essere lì con voi in occasione della festa Azzurra Libertà ma in me è ancora troppo forte il dolore per la tragica scomparsa dell'uomo che ho amato, che amo e che amerò per l'eternità, per poter partecipare con gioia e spensieratezza ad un evento politico - .Ciononostante, anche per ringraziarvi delle tantissime richieste di partecipazione che mi avete fatto pervenire, ci tenevo a trasmettere a tutti voi il mio più caloroso ed affettuoso saluto".