Claudio Velardi smaschera la sinistra: "Prigioniera della magistratura"

Claudio Velardi, intervistato da Pietro Senaldi per Libero, parla della bufera che ha colpito Giorgia Meloni, dopo che la premier ha criticato la decisione della giudice Iolanda Apostolico di respingere il trattenimento di tre migranti: "Lei ha criticato la sentenza - spiega l'esperto di comunicazione -. Il punto è che se, come la suddetta giudice, in un recente passato hai scritto cose violente e ideologiche contro una parte politica o frequenti Potere al Popolo, è legittimo che qualcuno sospetti dei tuoi verdetti e della tua buona fede nei giudizi". Sulla riforma della Giustizia, invece, ha detto: "I magistrati si rivolteranno e la sinistra starà con loro anziché con i cittadini".

