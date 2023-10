Michele Emiliano, Giuseppe Conte provoca Schlein: "Lo candido io"

06 ottobre 2023 a

Si stringe il cerchio per le candidature alle Regionali 2024. E Pd e Movimento 5 Stelle sembrano non aver ancora trovato la quadra. Elly Schlein sarebbe infastidita dall'alleato Giuseppe Conte, il cui leitmotiv sarebbe "candidiamo i nostri a casa vostra". Basta pensare a quanto accaduto in Sardegna, dove i dem avrebbero tentato invano di richiamare Renato Soru, ma ad avere la meglio è stata Alessandra Todde. Sarà lei, pentastellata, la candidata.

In Campania ecco Roberto Fico. Il grillino, secondo il Foglio, avrebbe messo i dem di fronte a una scelta: o lo piazzano al posto di Vincenzo De Luca oppure lo candidano a sindaco di Napoli con Gaetano Manfredi in Regione. E ancora, in Abruzzo è stato già individuato il candidato. Si tratta di Luciano D’Amico ed è vicino al Pd, ma non si può dire che sia del Pd. L'uomo è infatti un civico. Finita qui? Neinte affatto perché Antonio Decaro, sindaco di Bari, sarebbe un candidato impeccabile alla presidenza della Regione Puglia. Almeno se Conte, da mesi, non starebbe offrendo lo status di rifugiato a Michele Emiliano, piddino e governatore al suo secondo mandato. Se non lo candida Schlein, infatti, il numero uno del Movimento ha già fatto sapere che "ti candido io, caro Michele".

Non solo, perché si vocifera che l'ex premier voglia soffiare a Schlein in Rai, al Tgr, il caporedattore dell’Emilia-Romagna. E chissà se la dem lo ha capito. Stando alle sue ultime parole pare di no. Ai suoi Schlein ha detto che le Europee saranno "cruciali", uno "spartiacque" per l'Ue, e proprio per questo è bene evitare "logiche riduttive, modeste", quelle del "derby per contendersi a suon di polemiche, distinguo i voti con i potenziali alleati". Ma tra il dire e il fare...