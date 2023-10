Maria Elena Boschi, De Luca: "Sculettatrice". Scatta la querela

06 ottobre 2023 a

È bastato un addio al suo movimento per scatenare Cateno De Luca. Dafne Musolino ha lasciato Sud chiama Nord per aderire a Italia Viva. Apriti cielo, il sindaco di Taormina è passato agli insulti. Nel mirino anche Maria Elena Boschi. "Mi fa schifo l'atteggiamento di Matteo Renzi che ieri all'hotel Bernini, durante un tavolo politico e davanti a interlocutori, ha dato nei fatti della 'put*** politica' a Dafne Musolino. Mettere sul piatto una parlamentare e affermare, come ha fatto Renzi, che 'o se la prendeva lui o se la sarebbe presa Calenda' è davvero un atteggiamento riprovevole, meschino, maschilista, da bullo del quartiere".

Finita qui? Niente affatto: "La cosa più imbarazzante è che i parlamentari di Italia viva, a partire da Raffaella Paita, invece di attaccare e prendere le distanze da loro leader per quello che ha detto e fatto ieri in merito a Dafne Musolino, strumentalizzano le mie dichiarazioni di stamattina nella mia consueta diretta 'a modo mio…' che invito tutti a guardarsi perché è online sulle mie pagine Cateno De Luca. Preannuncio querele nei confronti di tutti coloro che intendo strumentalizzare la mia sintesi nel malcelato tentativo di giustificare il recidivo comportamento di 'Mister Stai Sereno'. Io ho solo descritto quello che è accaduto".

E infatti Iv non è disposta a rimanere a guardare. Neppure di fronte agli attacchi a Boschi. "'Sculettatrice', 'put*** politica': Cateno De Luca usa il sessismo e gli insulti per attaccare Italia Viva e le sue parlamentari Boschi e Musolino", si legge in una nota della coordinatrice nazionale di Italia Viva che aggiunge; "A nome della nostra comunità esprimo solidarietà a Maria Elena e Dafne e annuncio che i nostri legali citeranno in giudizio Cateno De Luca. Il risarcimento sarà devoluto a un'associazione di vittime della violenza sulle donne. Siamo sicuri che questo modo di fare di De Luca porterà rapidamente altre formazioni politiche a interrompere i rapporti con chi insulta le donne e usa la violenza verbale come stile di comunicazione".