Maria Elena Boschi zittisce la sinistra: "Perché vado al Twiga"

"Frequento il Bagno Twiga da sempre e con la mia famiglia vado al Forte fin da piccola": Maria Elena Boschi mette a tacere così le polemiche sulla cena al Twiga con Daniela Santanchè, Luciano Nobili e Francesco Bonifazi. In un'intervista al settimanale Chi, quindi, la deputata di Italia Viva non solo ha parlato della sua relazione con l'attore Giulio Berruti ma ha anche avuto modo di mettere fine alle critiche per l'avvistamento nel noto stabilimento balneare in Versilia. Stabilimento aperto a Marina di Pietrasanta dalla ministra al Turismo insieme a Flavio Briatore.

La Boschi ha spiegato anche perché quella sera si è trovata allo stesso tavolo con la Santanchè: "Con Giulio (Berruti) e alcuni amici siamo andati lì a cena sabato sera e Andrea Ruggeri, direttore del quotidiano Il Riformista, ci ha invitato a unire il tavolo con quello del ministro Santanchè, che stava cenando accanto con altre persone. Non mi sembra così rilevante”. Nessun “complotto”, insomma.

La cena era stata al centro delle polemiche alla fine di luglio, scatenando anche la reazione di Azione, il partito di Calenda, secondo cui “le cene con la ministra al Twiga, che coinvolgono parlamentari di Italia Viva” sarebbero state del tutto inopportune, innescando lo scontro tra i due partiti.