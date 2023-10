Sondaggio Pagnoncelli, crolla ancora il Pd ed esplode la Lega: le cifre

07 ottobre 2023 a

Nonostante il governo sia sotto attacco da settimane per la difficile gestione dell’immigrazione e per le prospettive economiche del Paese tutt’altro che rosee, nei sondaggi le forze politiche della maggioranza continuano a ottenere risultati decisamente migliori di quelli dell’opposizione. Come fa notare Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, il partito più in difficoltà di tutti è il Pd: l’effetto novità rappresentato da Elly Schlein si è esaurito in fretta, anzi proprio la segretaria sembra essere un punto debole agli occhi degli elettori.

La "giovane" Elly Schlein fregata dal finto-giovane Giuseppe Conte: Pd, che flop

Rispetto a settembre il Pd ha perso un punto pieno ed è sceso al 18,5%: è la prima volta dall’elezione della Schlein che i dem vanno sotto ai risultati delle politiche di settembre 2022. “Qui pesano le divisioni interne - è l’analisi di Pagnoncelli - e anche la difficoltà di esprimere una linea chiara, spesso apparendo, a torto o a ragione, come un partito che ‘insegue’ più che come un partito che determina l’agenda di area”. Il Movimento 5 Stelle sta ormai superando a sinistra il Pd ed è in crescita di mezzo punto, al 16,9%. “Le posizioni di Giuseppe Conte - sottolinea Pagnoncelli - che ha segnato su una serie di aspetti una differenza sempre più netta rispetto al Pd, sembrano produrre frutti, con un Movimento che avanza di circa due punti rispetto al dato più basso registrato a maggio”.

"Ci vediamo l'11 novembre": Elly Schlein, tentativo disperato di una leader allo sbando

Tornando alle forze della maggioranza, Fratelli d’Italia ha fatto registrare una lieve flessione ma è comunque stimato al 29,8%, mentre la Lega è in forte crescita. Rispetto al mese scorso è infatti salita di due punti, collocandosi al 10,1%. "Crescita - nota Pagnoncelli - indubbiamente veicolata dalle posizioni espresse sul tema migratorio, ma anche indice della capacità di Salvini di intercettare e enfatizzare sentimenti presenti nella propria area elettorale”. Tra i partiti minori si registrano invece piccoli arretramenti per Azione (3,2%) e Italia Viva (3%).