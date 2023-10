Israele, Bandecchi: "Saddam avrebbe dato due legnate in bocca all'Iran"

11 ottobre 2023 a

"Spero che non scoppi nessuna guerra mondiale, lo spero per tutti noi. Spero che qualcuno cominci a collegare il cervello": il sindaco di Terni Stefano Bandecchi lo ha detto a un'emittente locale, Radio Tele Galileo, parlando del conflitto scoppiato in Israele dopo l'attacco a sorpresa di Hamas. "Non mi sembra che russi, iraniani e palestinesi abbiano il cervello collegato - ha continuato il primo cittadino - perché nel momento in cui Israele sta facendo un accordo con l'Arabia Saudita, un accordo che risolverebbe gran parte del conflitto musulmano perché in Arabia Saudita c'è il 90% delle cose importanti per i musulmani... 5mila missili sono stati sparati su Israele col plauso dell'Iran, che dice che hanno fatto bene".

L'Iran, che sostiene Hamas, finisce quindi nel mirino di Bandecchi: "Allora mi dispiace che abbiamo fatto una guerra contro Saddam Hussein, dovevamo tenerlo vivo così oggi dava due legnate in bocca all'Iran - ha detto il sindaco -. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Per me se oggi Gaza viene spianata va bene. Lei l'ha vista la signora con tutto il cu** bagnato di sangue? Mi faccia capire, che guerra è questa? Purtroppo il mondo è pieno di persone per bene che possono trasformarsi in animali in un attimo, io faccio parte di queste. Nessuno mi deve rompere le pal**, Gaza ha sbagliato".