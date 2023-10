Hamas, l'accusa a Bonaccini e Schlein: "Formate i terroristi del futuro"

11 ottobre 2023 a

a

a

Volano stracci a DiMartedì tra Alessandro Di Battista, ospite fisso di Giovanni Floris negli studi di La7, e il Pd. Il tema, ovviamente caldissimo, è quello della guerra in Israele e l'ex deputato del Movimento 5 Stelle mette in conto ai democratici italiani un fardello pesantissimo: quello, testuale, di "formare i terroristi palestinesi di domani".

In collegamento con Floris c'è Stefano Bonaccini, governatore dem dell'Emilia Romagna e presidente del partito. "Dobbiamo difendere prima di tutto le democrazie, Israele è una democrazia ed è stato attaccato in maniera ingiustificabile e indiscriminata colpendo donne, uomini e bambini. Dopodiché - prosegue - penso che il rischio principale è che venga colpita la fragile speranza di pace, alla quale poco hanno contribuito entrambi nel recente passato, in particolare la destra israeliana non ha contribuito al dialogo".

Non solo gli insulti a Israele: Patrick Zaki, la menzogna sul conteggio dei morti

Il vero obiettivo, sottolinea Bonaccini, dev'essere isolare Hamas perché "i gruppi fondamentalisti vogliono annientare Israele, il suo diritto a esistere. Elly Schlein oggi l'ha detto: la prospettiva di due popoli e due Stati è quella a cui la comunità internazionale deve puntare".





"State formando i terroristi del futuro". Di Battista accusa Bonaccini, guarda il video di DiMartedì

Dibba, in studio, ascolta assorto scuotendo di tanto in tanto il capo. Poi prende la parola: "Anche in questo contesto, come in Ucraina, voi e centrodestra avete la stessa posizione. La Schlein è ipocrita, non sa prendere posizioni nette parla di due popoli e due Stati ma non ha mai presentato una mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Io dico a Bonaccini: sono d'accordissimo sull'isolare Hamas, il migliore alleato politico di Netanyahu. Ma per isolare Hamas si buttano le bombe su Gaza? Così state formando decine di migliaia di terroristi del futuro, è palese".