Israele, antisionismo? Daniele Capezzone: basta balle, è antisemitismo

Le proteste in piazza, le posizioni di alcuni esponenti di sinistra sono piuttosto discutibili su ciò che sta accadendo in Israele. E così Daniele Capezzone chiama le cose con il loro nome: questo non è antisionismo, questo si chiama antisemitismo. Svelata dunque l'ipocrisia di quei cortei rossi che sfilano per le strade mettendo nel mirino Israele e negando all'unica democrazia del Medio Oriente il diritto di difendersi. Sulla guerra si sta facendo un gioco sporco sul fronte della propaganda ed è giunto il momento di mettere in chiaro le cose