FdI, Ester Mieli zittisce la grillina: "Li ha visti i bimbi sgozzati?"

"Voi del M5S non ascoltate quando gli altri parlano, perché siete presi a fare convegni con chi favoreggia Hamas, come ha fatto la sua compagna di partito Ascari": Ester Mieli, senatrice di Fratelli d'Italia, lo ha detto alla senatrice grillina Dolores Bevilacqua a Coffee Break su La7. Al centro del dibattito la guerra tra Hamas e Tel Aviv. "Israele non vuole che ci sia altro sangue - ha sottolineato la meloniana -. Ma lei le ha viste le immagini dei bambini sgozzati davanti ai genitori? Per lei quelle vite quanto valgono?", ha chiesto alla Bevilacqua.

"Trovo surreale che lei provi a cavalcare un dibattito sulla posizione del Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio è stato chiaro, di condanna a questo atto terroristico - ha risposto la grillina -. Non ci possono essere ombre di dubbio. Lo sa bene il presidente della comunità israeliana di Milano che ha dovuto chiedere scusa per le sue paroli infamanti e per le sue accuse che non stavano né in cielo né in terra". Poi, rivolgendosi ancora alla senatrice di FdI, ha continuato: "Lei come fa a garantire e salvaguardare, con un'azione indiscriminata da parte di Israele nel territorio di Gaza, le vite di civili, bambini, donne e anziani palestinesi? Lo sa quanti sono i morti ad oggi in Palestina? Non lo sa. Sono tremila i morti di cui la stragrande maggioranza innocenti!”. “Se lei alza la voce non cambia il risultato”, ha chiosato la Mieli.