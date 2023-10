Daniele Capezzone, rassegna scorrettissima: "Terrorista sul barcone? Cosa sparisce dai giornaloni"

18 ottobre 2023 a

E sui giornaloni sparisce, o viene ben nascosta la notizia che ha fatto sbandare la sinistra in queste ultime ore: l'attentatore di Bruxelles era arrivato su un barcone a Lampedusa. Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la quotidiana rassegna scorrettissima, mette nel mirino l'ipocrisia della stampa vicina ai prgressisti. Ch efina ha fatto la notizia del giorno? Il caso del terrorista che ha seminato il panico a Bruxelles dopo aver ucciso due persone è la punta dell'iceberg della guerra che è ormai arrivata a casa nostra. Il terrorismo islamico ha trovato terreno fertile nella politica dei porti aperti e ora prospera nelle nostre capitali. Da non sottovalutare gli arresti di ieri a Milano dove due egiziani che rivendicavano l'appertennenza alla rete del terrorismo islamico sono finiti in manette. Insulti e minacce anche contro il premier Giorgia Meloni tra gli elementi di accusa rilevati dagli inquirenti. Insomma, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, cosa deve accadere ancora per capire che i conflitti che guardiamo in tv o leggiamo sui giornali sono già arrivati dentro i nostri confini? Guarda il video qui di seguito