Giorgia Meloni, "con Giambruno finisce qui. Cosa dico a chi sperava di indebolirmi"

20 ottobre 2023

"La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui". L'annuncio, clamoroso, di Giorgia Meloni arriva sui social e segue di poche ore i due servizi, pesantissimi, di Striscia la notizia con i fuorionda compromettenti del conduttore del Diario del giorno su Rete 4.

La premier scrive: "Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo".

Quindi un post scriptum pesantissimo: "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Un riferimento, quest'ultimo a chi dall'opposizione ha cavalcato da mesi le polemiche relative alle contestate uscite di Giambruno in diretta a Mediaset, a partire dalle parole sulle ragazze, l'alcol, i lupi e gli stupri in relazione alle violenze sessuali che hanno segnato la cronaca nera della scorsa estate.

Forse, però, quello della Melon è un attacco anche alla stessa Striscia che da due giorni è partita alla caccia di Giambruno con i video dietro le quinte in cui scherzava con collaboratori e colleghe giornaliste a suon di battute e doppi sensi. Giovedì, Giambruno non era alla conduzione del programma del pomeriggio di Rete 4 ma le "bombe" di Striscia non c'entravano: era assente perché impegnato in un incontro a Pavia schedulato da tempo.