Giorgia Meloni, "grande stile e rispetto": l'applauso social dopo l'annuncio su Giambruno

L'annuncio di Giorgia Meloni è stato chiaro: la storia con il suo compagno, Andrea Giambruno, è finita. E il premier ha voluto condividere questo suo momento difficile con tutti coloro che seguono i social del presidente del Consiglio. Un post breve con una foto in cui Meloni spiega cosa è accaduto: "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.



Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua". Le parole di Giorgia Meloni sono state subito commentati dai suoi follower e in tanti esprimono solidarietà al premier ma soprattutto sottolineano lo stile elegante e rispettoso con cui ha deciso di dare la notizia della fine della relazione con Giambruno: "Una volta presa la decisione, non si torna indietro. Ti ho sempre riconosciuto e ti riconosco la forza e la determinazione, la tenacia. In bocca al lupo, e non sei sola, hai tua figlia, e a mio pensiero, è l'amore più grande. Forza Giorgia", scrive un utente. E ancora: "Condivido pienamente quello che dici sei sempre una grande persona un abbraccio".



Poi c'è chi sofferma sullo stile e le parole usate per l'annuncio apparso su Facebook: "Hai dimostrato un grande stile e soprattutto un grande rispetto per il tuo compagno e per tua figlia". Un altro utente scrive: "Le questioni famigliari, anche nella sfortuna della fine di un rapporto, non intaccano minimamente la stima e la fiducia che tutti noi abbiamo nei tuoi confronti". E ancora: "Sei grande e ti ammiro, mi sembra di leggere la mia esperienza.importante mantenere il rispetto tra la coppia e la vita continua". I commenti sotto al post di Giorgia Meloni sono migliaia, ma i toni sono gli stessi: il "popolo" di Giorgia Meloni ha condiviso le ragioni del premier e soprattutto ha apprezzato la pacatezza delle sue parole. Un'altra lezione di stile.