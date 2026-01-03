Clooney riunisce la banda un’ultima volta

Il sorriso sardonico di George Clooney e, con esso, il fascino cinematografico di Danny Ocean stanno per tornare per l’ultimo, ultimissimo colpo della band che ha dato vita a una serie di enorme successo: quella iniziata nel 2011 con il primo capitolo che portava il titolo di Ocean’s Eleven - Fate il vostro gioco.

Il nuovo progetto prenderà il via nei prossimi mesi con le prime riprese: provvisoriamente intitolato Ocean’s - Fourteen, ha il furbo obiettivo di riproporre in chiave attuale le vicende della banda pseudo-criminale che diede vita alle precedenti puntate del fortunato franchise cinematografico. Quindi con l’ormai 64enne Clooney: nelle vesti di Danny, riunisce la vecchia congrega formata da colleghi e amici (anche nella vita) per un altro colpo. Ritroviamo quindi Brad Pitt in primo piano, e poi Matt Demon e Julia Roberts. L’intento della nuova avventura è quello di mescolare ancora una volta azione, stile, ironia e un ritmo vertiginoso anche se i protagonisti non sono più criminali di mezza età ma, piuttosto, over 60 che si trovano loro malgrado a gestire situazioni impreviste.

Oltre a Clooney, come detto, sono pronti a tornare in azione Pitt nei panni dell’imperturbabile Rusty, Matt Damon in quello del borseggiatore Linus, Don Cheadle è il simpatico Basher al quale vengono affidate le demolizioni mentre la Roberts, anch’essa non più fresca come ai bei dì, è Tess. L’età incombe ma questo non è diventato affatto un problema, anzi è la parte tenera e comica della sinossi di Ocean’s 14. Come ha spiegato lo stesso Clooney, il cui ultimo ruolo è peraltro quello di Jay Kelly, una star del cinema alle prese con una crisi di mezza età nel film ora in streaming su Netflix: «L’idea che siamo troppo vecchi per fare quello che facevamo una volta, ma ancora abbastanza intelligenti da sapere come farla franca, mi affascina davvero. Causa gli anni che passano avranno anche perso un po’ il fiato e quindi devono trovare altri modi per aggirare i propri limiti fisici». La nuova e probabile ultima avventura della band, quindi, non cercherà quindi di nascondere il trascorrere degli anni, malo trasformerà in un punto di forza narrativo e la Warner Bros, per l’occasione, ha deliberato un budget specifico per riavere nel cast tutte le costose star del primo film. Possibile l’inserimento anche di Andy Garcia mentre è più improbabile che siano della partita villain già incontrati nelle precedenti puntate della serie, tra questi Vincent Cassell o Al Pacino.

Dopo il primo film della serie del 2001, che altro non era che un remake di Colpo grosso girato nel 1960 con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr e Dean Martin, le avventure della nuova banda di criminali capitanati da Clooney erano proseguite con Ocean’s Twelve del 2004, Ocean’s Thirteen (2007) e con uno spin-off tutto al femminile girato nel 2017 intitolato Ocean’s 8. L’ultimo film che ha visto il bel George nei panni di Danny Ocean risale però a 19 anni fa. Quando la terza età era ancora ben distante anche se la curiosità per rivedere il suo sardonico sorriso è tanta. Piacerà come a inizio millennio?