Raid Usa in Venezuela, Fidanza spegne la sinistra: "Fa sorridere"

"Mentre seguiamo con speranza e apprensione le notizie che arrivano dal Venezuela, fa sorridere che a chiedere il rispetto del diritto internazionale in Venezuela, insieme non a caso a Russia, Iran e Cuba, siano i rappresentanti di quella sinistra rosso-verde che da 4 anni strizzano l’occhio a Putin. Che vanno a braccetto con gli Hannoun e i filo-Hamas. E che mai hanno condannato, anzi, un regime criminale come quello di Nicolas Maduro, che da anni reprime ogni dissenso, tortura, e uccide gli oppositori politici, affama il suo popolo alimentando la sua macchina di morte con i soldi del narcotraffico, mentre froda le elezioni e viola la democrazia. Tutte pratiche decisamente in contrasto col diritto internazionale ma che non hanno mai suscitato indignazione negli indignados di oggi": in una nota Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e vicepresidente dell’Assemblea interparlamentare EuroLat, zittisce la sinistra che si affanna ad attaccare Donald Trump per il raid contro il Venezuela.

Il riferimento è a esponenti del centrosinistra come Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, che pur premettendo di non avere “simpatie” per Maduro condanna comunque l’operazione Usa come una "aggressione brutale". Lia Quartapelle, sempre Pd, ha parlato di "precedente pericoloso". E poi ecco anche la segretaria dem Elly Schlein, che ha detto di aver sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani per esprimere "apprensione" e "preoccupazione" rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela.