Giorgia Meloni alla kermesse FdI: "Noi a testa altra, gli altri continuino a rotolare nel fango"

22 ottobre 2023 a

a

a

Un anno di governo, che Fratelli d'Italia celebra con una kermesse al teatro Brancaccio di Roma. Ma Giorgia Meloni, dopo le vicende degli ultimi giorni e la rottura con Andrea Giambruno, ha scelto di non essere presente in prima persona: l'annuncio del forfait è arrivato a lavori in corso da Guido Crosetto, il quale ha spiegato che Meloni ha scelto di restare al fianco della figlia Ginevra dopo il rientro dal Medio Oriente.

Il presidente del Consiglio ha però mandato un videomessaggio, trasmesso alla kermesse: "Mi dispiace non essere lì con voi, ma anche io sono un essere umano", ha premesso Meloni. Dunque, facendo il punto sull'anno di governo, ha aggiunto: "Sono orgogliosa della compattezza della maggioranza nonostante i tentativi, tutti tragicamente falliti, di dividerci e farci litigare perché abbiamo una visione comune".

Clicca qui per vedere il videomessaggio integrale di Giorgia Meloni

Risponde al fuoco, Meloni: "La cattiveria e i metodi che usano per indebolirci hanno raggiunto vette mai viste prima", tuona. E ancora: "Gli altri continuino pure a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto". Parole durissime, orgogliose, quelle del premier alla kermesse dal nome "L'Italia vincente - Un anno di risultati". Ma non è finita: "Questa gente dovrà fare i conti con la propria coscienza", ha sottolineato.

Sul governo, ha aggiunto: "Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi e della nostra classe dirigente Sono fiera anche di me perché mi guardo allo specchio ma vedo sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta senza fare compromessi", ha scandito. "Vogliamo riformare nel prfondo quello che fa riformato senza guardare in faccia nessuno".