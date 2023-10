Vincenzo De Luca contro Schlein: "Demenziale", il Pd esplode

22 ottobre 2023 a

"Una scelta demenziale". In attesa di andare ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa, il governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca sceglie le colonne del Corriere della Sera per sferrare il nuovo, brutale attacco a Elly Schlein. Vale a dire, la leader del partito di cui lo stesso ex sindaco "sceriffo" di Salerno fa parte.

Eleggere alla segreteria del partito chi non è del Pd è "demenziale", ribadisce De Luca al Corsera, dopo averlo messo nero su bianco anche nel suo ultimo libro dal titolo che è tutto un programma, Nonostante il Pd. Da tempo De Luca sembra giocare una partita in solitaria dentro al partito. Si riferiva d'altronde proprio a lui la Schlein quando nel suo primo intervento da segretaria, davanti ai compagni di partito, aveva messo tutti in guardia dal rischio di legarsi mani e piedi ai "cacicchi", ai capibastone pieni di voti e in grado di fare il bello e il cattivo tempo. Anche di sfilarsi dagli ordini del Nazareno.

"Si è annunciato un processo di rinnovamento e di quasi palingenesi del Pd, senza aver mai chiarito chi sono i responsabili del disastro elettorale cui è stato portato il partito - accusa lui nell'intervista -. Trovo bizzarro ritrovare sulla scena, come se fossero turisti svedesi capitati qui per caso, e senza neanche un accenno di autocritica, tutti quelli che hanno deciso e avuto responsabilità per un decennio. In queste condizioni, l'annunciato rinnovamento è una finzione".

Secondo il governatore campano, che intende candidarsi per la terza volta alla guida della Regione nonostante il limite dei due mandati difeso dalla Schlein, "è necessario riprendere il cammino, sulla base di un'operazione verità. Il tempo degli opportunismi è scaduto". "Denuncio la presenza di soggetti che, entrati da qualche mese nel partito, parlano con una supponenza da statisti - afferma il governatore - offendendo il sacrificio e il lavoro di chi è impegnato nei territori da solo, e di chi combatte da decenni; denuncio la mancanza diffusa di un requisito pre-politico: la pura e semplice buona educazione".

Riguardo alle critiche fatte anche a Stefano Bonaccini, collega governatore dell'Emilia Romagna e presidente del partito dopo le primarie perse contro Schlein, De Luca avverte:: "La presidenza del Pd deve garantire il rispetto delle regole democratiche nella vita interna e della dignità delle persone. In relazione al sequestro del Pd campano — e non solo — non lo ha fatto. L'opportunismo è un vizio diffuso",