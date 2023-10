Elezioni Trentino, Maurizio Fugatti in testa: ecco tutte le cifre

23 ottobre 2023 a

Ottimo risultato per il presidente uscente del Trentino Maurizio Fugatti, candidato di nuovo alle regionali per il centrodestra. Stando ai dati parziali, 238 sezioni scrutinate su 527 totali, il governatore uscente della coalizione di centrodestra è in testa con il 50,63% dei voti. La coalizione di centrosinistra con il candidato presidente Francesco Valduga, invece, è al 38,44%.

Alle urne ieri si è votato anche per il rinnovo del Consiglio provinciale. E l'affluenza è stata in calo: nella Provincia autonoma di Trento ha votato il 58,39%. Per quanto riguarda i risultati dei partiti, invece, dopo 107 sezioni rilevate su 527, sarebbe in testa il Partito Democratico del Trentino col 17,85%, seguito da Lega Fugatti presidente al 12,03%, Fratelli d'Italia all'11,39%, Noi Trentino per Fugatti presidente al 9,29%, Campobase all'8,43%, Patt all'8,02%, Civica al 4,82%, Casa autonomia.eu al 4,52%, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,67% e Fascegn al 2,88%, Onda al 2,33%, Democrazia Sovrana Popolare al 2,15%, Forza Italia all'1,99%, Movimento 5 Stelle all'1,79%, Fassa all'1,56%, Azione all'1,48%, Italia Viva all'1,37%, Alternativa Popolare all'1,05%, Noi con Divina Presidente allo 0,96%, Udc allo 0,66%, Unione Popolare allo 0,52%, La me val Primiero Vanoi Mis allo 0,51%, Alternativa allo 0,48% e Giovani per Divina Presidente allo 0,30%

Sempre ieri, domenica 22 ottobre, si è votato anche in Alto Adige per il rinnovo del Consiglio provinciale: il partito che ha ricevuto la percentuale più alta di voti è stata la Svp, nonostante un calo di 7 punti rispetto al 2018. Mentre il partito italiano più votato è stato Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che ha ottenuto il 6% e 2 consiglieri.