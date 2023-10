Sondaggio Supermedia, schiaffo a gufi e sciacalli: FdI e Lega, le cifre

27 ottobre 2023 a

a

a

Torna la Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend e rispetto alla scorsa settimana non si segnalano variazioni rilevanti. Anzi, la notizia è proprio che tutti i principali partiti sono rimasti invariati sulle rispettive posizioni, facendo registrare variazioni così minime da essere praticamente irrilevanti. Di conseguenza questo fenomeno particolare gioca tutto a vantaggio del governo e in particolare di Giorgia Meloni: nonostante gli attacchi che sta ricevendo da più fronti, anche da quello personale per via della rottura con Giambruno, la premier rimane saldamente al comando.

Lo stesso vale per il suo partito, con Fratelli d’Italia che nella Supermedia dei sondaggi della settimana si è confermato stabile al 28,9%. Il Pd rimane sempre a distanza di sicurezza, non riuscendo a risalire sopra il 20%: il partito di Elly Schlein è infatti rilevato al 19,7% (+0,1). Alle sue spalle c’è poi il Movimento 5 Stelle, che è dato al 16,2% (-0,1). Appena sotto la doppia cifra si trova la Lega, che è stabile al 9,5% e che comunque ha ripreso slancio negli ultimi mesi, grazie al lavoro di Salvini al governo. Resiste anche Forza Italia al 7,1% (+0,1), che continua a viaggiare su ottime percentuali nonostante i “gufi” avessero previsto un crollo dopo la morte di Silvio Berlusconi.

"Ha rincorso la Merkel al bar, non mi vedrete mai così". Meloni disintegra Conte in aula

Per quanto riguarda le altre forze politiche, Azione è stato rilevato stabile al 3,8%, l’alleanza formata da Verdi e Sinistra Italiana ha avuto una leggerissima flessione (3,3%, -0,1), mentre Italia Viva è scesa al 3,8% (-0,1). Inevitabile notare come il terzo polo unito varrebbe più di Forza Italia, ma è ormai chiaro che Carlo Calenda e Matteo Renzi non sono fatti per stare insieme. Infine ci sono +Europa al 2,3% (-0,1), Per l’Italia con Paragone all’1,8% (-0,3), Unione Popolare all’1,4% (+0,1) e Noi Moderati allo 0,9% (stabile).