Giorgia Meloni al Consiglio Ue: "Perché Hamas è un bluff"

"Uno degli strumenti più efficaci per sconfiggere Hamas è dare una concretezza e una tempistica alla soluzione della questione palestinese": Giorgia Meloni lo ha detto in un punto stampa a Bruxelles, dove è volata per partecipare ai lavori del Consiglio europeo. Secondo la premier, il gruppo terroristico va sconfitto nella misura in cui "è un bluff, non c'entra niente con la causa palestinese". Di qui - ha proseguito - la necessità di "dare maggiore peso all'Autorità nazionale palestinese". In ogni caso, la Meloni ha assicurato che c'è "unità di intenti" sulla de-escalation del conflitto e che da questo punto di vista "l'Ue può giocare un ruolo importante in questa fase".

La premier italiana, però, ha posto l'accento sul fatto che la questione mediorientale non deve far dimenticare gli altri fronti aperti in Europa, come le tensioni tra Kosovo e Serbia. Meloni ne ha parlato durante un trilaterale con Olaf Scholz ed Emmanuel Macron: "Stiamo cercando di trovare una soluzione. Abbiamo chiesto a entrambi i leader di fare dei passi in avanti nell'implementazione degli accordi redatti".

Sul tavolo, poi, anche il tema delle migrazioni e soprattutto l'impegno a rispettare gli accordi con i Paesi del Nordafrica: "Se si decide di parlare di partnership strategica poi bisogna mostrare rispetto e questo alcune volte nei confronti della Tunisia è mancato", ha commentato la presidente del Consiglio, secondo cui è ora di essere "concreti". "Sono soddisfatta della lettera della presidente Von der Leyen - ha poi aggiunto la Meloni -. Il fatto che la presidente prima del consiglio europeo invii una lettera sullo stato dell'applicazione dei principi che abbiamo stabilito è molto significativo e vuol dire che il tema non è più di visione ma di fatti".