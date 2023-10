Gasparri, la grillina Maiorino insulta: "Tutto ciò che un politico non dovrebbe essere"

27 ottobre 2023 a

"Il motivo per cui il Movimento cinque stelle si è dotato della regola del doppio mandato è per evitare che, passando troppi anni in quelle Aule, si diventi come Gasparri": la vicepresidente grillina a palazzo Madama, Alessandra Maiorino, lo scrive sui social prendendo di mira il vicepresidente del Senato. "Il senatore forzista è il concentrato di tutto quello che un politico non dovrebbe essere, fare e dire", ha poi aggiunto la pentastellata. Dietro gli insulti il dibattito che si è acceso in aula sul dl Caivano, approvato oggi da Palazzo Madama con 90 voti a favore.

Già in aula la senatrice, all'inizio della sua dichiarazione di voto, aveva detto: "Vivo una forte difficoltà a dover parlare di un tema così delicato, doloroso come la realtà di Caivano e il relativo decreto legge, su cui abbiamo lavorato duramente in commissione, dopo aver sentito il senatore Gasparri, che ha dato dei cani che abbaiano e degli spacciatori ai colleghi delle opposizioni". Il senatore azzurro, in particolare, aveva tuonato sull’ostruzionismo “vergognoso” delle opposizioni, sottolineando l'urgenza del decreto.

Infine, la Maiorino ha aggiunto: "Gasparri è un esperto di insulti e sa di farla franca ogni volta perché si avvale sempre dell'immunità parlamentare. Allora a lui rivolgo lo stesso invito che già ha fatto il senatore Roberto Scarpinato: Gasparri rinunci all'immunità e accetti di farsi giudicare in tribunale per le parole che usa". All'odio 5s non c'è mai fine.