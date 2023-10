Natale, chi sono i prof che non capiscono il valore di questa festa

29 ottobre 2023 a

L’Istituto europeo di Fiesole rivendica la scelta della “Festa d’inverno”. Ma così, per paura dell’islam, si rinuncia alla storia.Daniele Capezzone mette in chiaro un principio semplice: il Natale è una festa che include e non divide. Non possiamo permetterci che in nome delle battaglie progressiste si perda la nostra tradizione. Ecco perché è importante fermare questa follia.