Report, l'ira di Matteo Renzi: "Solo fango", esplode il caso su Ranucci

29 ottobre 2023 a

a

a

Scontro durissimo tra Matteo Renzi e Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riporta Report, Matteo Renzi avrebbe provato a fare da mediatore tra il principe saudita Bin Salman e Rocco Commisso per la cessione della Fiorentina. A rivelarlo è un’inchiesta di Report che va in onda stasera, 29 ottobre, alle 20.55 su RaiTre.

Sempre secondo Report Renzi avrebbe inviato un messaggio a Joe Barone in cui gli spiegava che avrebbe voluto fargli incontrare degli “amici” dove si gioca la Supercoppa a gennaio. Una tesi quella di Report che però, secondo Renzi, non trova riscontro nei fatti e nella realtà.

Fango su Berlusconi? Scatta la convocazione: Report e Ranucci rischiano grosso

Il leader di Italia Viva così ha smentito in modo categorico le insinuazioni di Report e ciò che verrà raccontato nella puntata che andrà in onda stasera. Parole pesanti che il senatore ha affidato a una nota: "Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione". Insomma per Report si apre un altro fronte e questa volta si apre direttamente con Matteo Renzi. Un nuovo capitolo dopo il famoso episodio dell'autogrill e la chiacchierata con Mancini.