Onu, Foti risponde a Schlein e Conte: "Tifano contro l'Italia"

29 ottobre 2023 a

a

a

Lo sbraitare della sinistra sull'astensione della sinistra sull'astensione da parte dell'Italia nel voto della risoluzione Onu che non condanna in modo chiaro Hamas ha fatto parecchio rumore. Da un lato la Schlein e Conte che parlano di una scelta "irresponsabile", dall'altro il premier e il governo che parlano di una posizione "equilibrata" da parte dell'Italia. Senza una netta condanna di Hamas il nostro Paese non voterà mai una risoluzione Onu sulla crisi in Medio Oriente.

E alle parole forti della segretaria del Pd e del leader grillino, ha risposto con toni chiari e netti, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. Poche parole per mettere in luce chi sono davvero i due leader dell'opposizione che "tifano contro l'Italia": "Elly Schlein, Giuseppe Conte e compagni, divisi su tutto anche in piazza oltre che in Parlamento, riescono perfino a strumentalizzare la questione israelo-palestinese pur di attaccare Giorgia Meloni. È evidente a tutti, men che a loro, il motivo per il quale l’Italia ieri si è astenuta nel votare la risoluzione Onu sul conflitto in Medio Oriente: il governo Meloni non poteva sottoscrivere un testo nel quale Hamas non è nemmeno citato e che non prevede neanche un passaggio sul diritto di Israele a difendersi da quello che è stato un vero e proprio attacco terroristico che potrebbe ripetersi".

"Errore non votare la risoluzione Onu": sparata della Schlein, come la spegne la Meloni

Poi arriva l'affondo più duro: "Il nostro voto - prosegue l’esponente FdI - è stato in linea con quello di molti altri Stati membri, G7 e Nato. Grazie al governo Meloni finalmente c’è una politica estera indipendente e riconosciuta. Ma a Schlein e Conte questo non va giù e - conclude Foti - continuano a schierarsi e tifare contro l’Italia".