Elly Schlein: "un errore non votare la risoluzione Onu": cosa dimentica

"Credo che sia stato un errore per l'Italia ieri non votare una risoluzione approvata all'Onu per una tregua umanitaria": Elly Schlein, ospite dell'Assemblea di Azione a Roma, lo ha detto a proposito della crisi in Medioriente. In realtà, il motivo per cui il nostro Paese ha scelto di astenersi è stato spiegato chiaramente dall'ambasciatore italiano Maurizio Massari nel suo intervento a conclusione della votazione: "L'assenza di ogni riferimento di condanna alla strage del 7 ottobre commessa dai miliziani di Hamas è alla base della scelta dell'Italia di astenersi dal votare la risoluzione presentata dagli Stati arabi all'Assemblea generale dell'Onu e che chiedeva la tregua a Gaza".

La stessa premier, Giorgia Meloni, è intervenuta sul tema: "L’astensione dell’Italia sulla risoluzione Onu sul conflitto in Medio Oriente era la più equilibrata fra le posizioni possibili, e non a caso è stata la posizione della gran parte dei Paesi del Consiglio europeo, dei Paesi europei e di quelli del G7. Stiamo cercando il più possibile di mantenere l’equilibrio, e sia il voto a favore sia quello contrario sarebbero stati voti che spostavano l’Italia rispetto alla posizione che sta tenendo. È stato giusto tenere la posizione più equilibrata rispetto all’obiettivo di impedire una escalation del conflitto che è la cosa più responsabile che si possa fare adesso", la presidente del Consiglio lo ha detto nel punto stampa ad Acqualagna dopo la firma del patto di Coesione con la Regione Marche.

Per la segretaria dem, però, l'astensione dell'Italia rappresenta comunque un errore: "Occorre fare ogni forzo per evitare altre vittime innocenti tra i civili, evitare una strage umanitaria". E ancora: "Colpire e fermare Hamas non può tradursi in una punizione collettiva di 2 milioni di persone che vivono nella Striscia di Gaza. Dobbiamo continuare a tenere acceso il faro del rispetto del diritto internazionale".

Riferendosi agli attacchi di Israele contro Gaza della scorsa notte, la Schlein ha detto: "Siamo tutti preoccupati dalle immagini drammatiche che arrivano da Gaza. il Pd ha condannato immediatamente gli attacchi terroristici di Hamas e chiesto la liberazione degli ostaggi senza condizioni, chiesto di evitare l'allargamento del conflitto e il rispetto del diritto internazionale da parte di tutti, l'attivazione di corridoi umanitari. Quella è una popolazione in cui la metà sono minori".