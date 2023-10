Israele, nelle piazze italiane sfila l'odio: la commissione Segre che fa?

30 ottobre 2023 a

Durante quest'ultimo weekend abbiamo visto in piazza "le cosiddette manifestazioni pro-Palestina (in realtà le maschere sono cadute: si trattava di cortei apertamente anti-Israele e pro-Hamas)", osserva Daniele Capezzone nel suo editoriale su Libero, che "sono state sistematicamente caratterizzate da 'discorsi d’odio', seguendo la definizione della Commissione Segre" presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre, appunto, nata "per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza”. E ora, "non si può non evidenziare un clamoroso cortocircuito, specialmente a sinistra", scrive ancora il direttore editoriale, perché il pericolo fascista, "l’ondata anti-ebrei è tutta vostra, cari compagni".

