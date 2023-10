Che tempo che fa, Schlein getta la maschera su Israle: "Una strage"

Enrico Paoli 30 ottobre 2023 a

E niente, non ce la fanno. Anzi, non ce la fa proprio la segretaria del Pd, Elly Schlein, a schierarsi al fianco di Israele, senza se e senza ma, e a prendere le distanze dai palestinesi e dai terroristi di Hamas. Perché «due popoli due Stati» resta un dogma, e i palestinesi sono le vittime di Israele, accusato dalla segretaria dei dem, ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove, di «violare il diritto internazionale». Come se le vittime israeliane, cadute sotto i colpi dei terroristi di Hamas, o gli ostaggi rinchiusi a Gaza, non fossero altrettanto vittime dello stesso diritto internazionale, sistematicamente. violato dai palestinesi. Il doppiopesismo della sinistra, di questa sinistra in particolare, rasenta l’assurdo.

Il problema, ma forse il termine giusto è guaio, è che questa sinistra, sempre più ostaggio di una visione distorta della realtà che arriva da un passato che non passa mai, vorrebbe togliere a Israele per dare ai palestinesi, in nome di un presunto diritto internazionale. A prescindere. Al punto che anche l’attuale governo in carica merita di essere messo all’indice. «Penso che abbia sbagliato l’esecutivo Meloni a non votare una risoluzione (quella dell’Onu, ndr) che chiede una tregua umanitaria», afferma la segretaria del Pd nello studio di Fazio, «io penso che basta che fermiamo questa strage di civili a Gaza. Noi non possiamo assistere a delle violazioni del diritto internazionale e delle norme umanitarie».

“Esattamente, qual è?”. Pure Fazio è confuso: Schlein, che figuraccia

Perché Israele, seguendo il ragionamento di Elly, starebbe compiendo ciò nei confronti dei palestinesi, all’interno della striscia di Gaza. «Per fermare Hamas bisogna isolare Hamas», spiega la segretaria del Pd, «né il popolo palestinese né il mondo arabo. In democrazia c’è un confine netto tra la giustizia e la vendetta e questo confine non va superato mai». E pur di dare forza al suo ragionamento la Schlein, da sempre «sensibile alla questione palestinese», insiste sull’equiparare i bambini palestinesi a quelli israeliani, perché le vittime sono tutte uguali. E niente, non ce la fanno proprio...