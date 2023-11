Riforma Meloni contro i ribaltoni: i 10 premier che ci saremmo evitati

01 novembre 2023 a

a

a

Se la riforma presidenzialista promessa da Giorgia Meloni fosse nata trent'anni fa, più o meno nel trapasso tra Prima e Seconda Repubblica, l'Italia e gli italiani si sarebbero evitati i premier Renzi, Gentiloni, Draghi, Conte, Monti, Ciampi, Dini, Amato, D’Alema, Letta. "Insomma - chiosa Pietro Senaldi -, non avremmo dovuto subire tutti gli inquilini di area centrosinistra che si sono succeduti a Palazzo Chigi". Solo Romano Prodi, infatti, ha vinto le elezioni e non ha usufruito dei "ribaltoni" in Parlamento.