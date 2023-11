Salvini, "meschinello. Scarsa apertura mentale": l'attacco a Zerocalcare e filo-Gaza

02 novembre 2023 a

a

a

"Sbaglia chi non va a un evento culturale dedicato ai giovani" come il Lucca comics. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca ancora Zerocalcare e gli altri artisti filo-palestinesi che hanno deciso di disertare l'importante rassegna fumettistica toscana come "boicottaggio" contro Israele per i raid su Gaza. "Chi disdice la sua presenza per il patrocinio dell'ambasciata di Israele - sottolinea il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture intervistato da Rtl 102.5 - denota scarsa apertura mentale".

"Io ho detto che sbaglia chi non va a un eventi culturali, la cultura è di tutti - prosegue Salvini -. Boicottare un evento culturale per motivi di odio mi sembra veramente meschinello". Alla domanda se andrà a Lucca Comics, il vicepremier aggiunge: "Se trovassi un'ora sarei felice di andare, ma non credo che potrò" anche a causa delle emergenze alla circolazione provocate dal maltempo in Italia.

Diserta il Lucca Comics ma incassa lo stesso: soldi, Zerocalcare smascherato

"Se ci riuscirò ci passerò - dice - ovviamente il ministro dei trasporti e delle infrastrutture oggi è in ufficio e domani in consiglio dei ministri". "Ci sono alcune regioni italiane con allerta meteo, monitoriamo la situazione di ponti, di gallerie, di ferrovie, di strade e in cima alle mie preoccupazioni c'è questo, quindi se trovassi un'ora ne sarei felice, ma dubito di riuscire a farcela".

"Ipocrita! Vai lì e lo dici": Giuseppe Cruciani travolge Zerocalcare

Sulla questione Israele, "l'obiettivo è arrivare a due popoli e due Stati, come ricordava ieri sera il Santo Padre. Vivere pacificamente tra due popoli che hanno lo stesso diritto a esistere. Allo stesso tempo c'è la ferma condanna a ogni forma di violenza, terrorismo e antisemitismo". "Le stelle di David dipinte sui muri in Europa sono qualcosa di orribile - prosegue -. Così come la reazione di Israele, a un assalto che ha ucciso più civili ebrei dalla Shoah a oggi, deve avere come prospettiva il ritorno alla pace. Occorre evitare l'allargamento del conflitto. Sabato a Milano ci sarà una manifestazione che inviterà alla costruzione della pace", ha spiegato. "La condanna a ogni terrorismo deve essere chiara. Non si mette sullo stesso piano un Paese, un governo, e terroristi che hanno ucciso e sgozzato ragazzi".