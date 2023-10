Zerocalcare? Diserta il Lucca Comics ma incassa lo stesso

31 ottobre 2023 a

Zerocalcare boicotta Lucca Comics però alla fiera le sue opere saranno in vendita. Francesco Storace racconta un classico esempio di chi protesta e poi ci guadagna. I fatti sono ormai noti a tutti: il fumettista non perde un’edizione della fiera dedicata ai fumetti e ai games, ma stavolta si è tirato indietro. Per lui rappresenta un “problema” il patrocinio alla manifestazione dell’ambasciata israeliana in Italia. Zerocalcare è un noto filo-palestinese e ha giustificato la sua assenza nel seguente modo: “Venire a festeggiare li dentro rappresenta un cortocircuito che non riesco a gestire. Mi dispiace nei confronti della casa editrice, dei lettori e lettrici e anche per me stesso”.

