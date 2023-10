Giuseppe Cruciani travolge Zerocalcare: "Ipocrita, vai lì e lo dici!"

31 ottobre 2023 a

Da sempre solidale con Israele, Giuseppe Cruciani di fronte alla presa di posizione di Zeroalcare perde le staffe. Il conduttore de La Zanzara commenta, a modo suo, il forfait del fumettista al Lucca Comics. Il motivo? Il patrocinio dell'ambasciata di Israele. Da qui lo sfogo: "Se sei contro Israele, affermi che Israele sta compiendo un genocidio. Benissimo, lo puoi dire. Vai lì e lo dici. Vuoi paragonare il governo israeliano a un governo di volgari assassini che stanno sterminando un popolo? Lo puoi dire in Italia, in qualsiasi paese democratico, persino in Israele, senza che ti succeda nulla". Il sospetto di Cruciani è che "l’intento è diverso". Ossia, "se non partecipo mi si nota di più, se non partecipo lo faccio diverso, lo faccio strano, la mia fan base mi applaude, mi dice bravo, gliel’hai cantata a quegli israeliani del c**o, a quegli assassini. Hai fatto bene a non mischiarti".

Una vera e propria ipocrisia per Cruciani che a quel punto consiglia a Zerocalcare e compagni di rinunciare a qualsiasi tecnologia, "a qualsiasi cosa venga da Israele. Dovete essere coerenti con tutto, in qualsiasi punto del mondo dove ci sia un israeliano che ha partecipato alla creazione di qualcosa, dovete rinunciare, altrimenti siete solamente degli ipocriti".

Tra i temi più caldi di giornata, oltre al fumettista e il Lucca Comics, la polemica sollevata da Luis Rubiales. Il presidente della Federazione Spagnola di Calcio è stato squalificato per tre anni per aver baciato una calciatrice durante la premiazione della Coppa del Mondo. Un gesto che il conduttore radiofonico definisce "un atto non di sessismo, non di violenza, in un atto di entusiasmo". E in merito alla squalifica "una follia senza senso".