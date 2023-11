Gasparri sbotta contro Schlein: "Maltempo? Polemica sciacallesca"

03 novembre 2023 a

Elly Schlein riesce a usare anche il maltempo pur di attaccare il governo. Dimenticando quanto accaduto in Emilia-Romagna - governata dal Pd e dove lei stessa era vicepresidente della Regione con delega al "coordinamento interassessorile delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica" - ecco che la leader del Pd punta il dito.

"In queste ore purtroppo un altro evento climatico estremo si abbatte sulla Toscana e sul Veneto. Grande vicinanza alle popolazioni colpite e alle famiglie dei morti che purtroppo ci sono stati. Però c’è al governo chi continua a negare l’emergenza climatica e blocca le rinnovabili e non si investe ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto". Parole, quelle pronunciate ai microfoni di Radio 24, non passate inosservate a Maurizio Gasparri.

Il senatore di Forza Italia non può che etichettare come ""vergognoso" quanto detto da Schlein che "di fronte alle calamità che hanno colpito la Toscana e altre zone di Italia si abbandoni a una polemica sciacallesca". Da qui la lezione: "Piuttosto invece di polemizzare sul dissesto idrogeologico risponda delle sue inadempienze da assessore dell’Emilia-Romagna". La ragione è sotto gli occhi di tutto: "Era delegata a questi temi, ma non ha disposto nessun intervento serio e l’abbiamo visto in occasione delle alluvioni che hanno colpito quella regione. In questo momento bisogna sostenere le popolazioni colpite e appoggiare le politiche di risanamento territoriale che questo governo ha avviato. La Schlein invece purtroppo si conferma una persona irresponsabile".